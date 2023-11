Duas pessoas foram presas temporariamente na manhã de segunda-feira (13) por suspeita de envolvimento no assassinato de um homem de 41 anos e pela tentativa de homicídio contra o filho dele, uma criança de nove anos, em outubro, em Caxias. A prisão foi efetuada por policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O nome do pai do menino não é divulgado para não expor a criança em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).