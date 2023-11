No próximo dia 30 haverá, no Fórum de Garibaldi, a partir das 9h30min, o julgamento de Ederson Hensel da Costa. Ele é acusado de matar a ex-companheira Claudete Mausolf, 22 anos, na residência do casal, localizada na Rua Nova Portela, no bairro São Gabriel, em Garibaldi. O crime ocorreu no dia 22 de janeiro de 2023. Costa foi preso horas depois do crime na cidade de Barão e segue no sistema penitenciário.