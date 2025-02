Obras de implantação de redes de esgotamento sanitário alteram trânsito em Caxias do Sul

Obra na Rua Hércules Galló, no Centro, causa bloqueios perto do Alfredo Jaconi Marcos Cardoso / Agencia RBS

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) segue, na próxima semana, com o cronograma de obras de implantação de redes de esgotamento sanitário no município. Esses trabalhos devem causar alterações no fluxo de veículos em bairros como Rio Branco, Jardelino Ramos, Centro, Petrópolis, Cruzeiro, Jardim Oriental e o Desvio Rizzo.

No bairro Rio Branco, por exemplo, seguem os trabalhos na Rua Sarmento Leite, que começaram em setembro do ano passado e devem ser finalizadas na segunda quinzena de fevereiro. O serviço ocorre, também, nas ruas Henrique Dias, Maurício Cardoso, Pinto Bandeira, Presidente Prudente e João Stalivieri (confira abaixo todos os bloqueios).

Ainda no Rio Branco, está prevista para iniciar um nova etapa no Largo da Estação Férrea na segunda-feira (3), com previsão de conclusão para o dia 14.

Outra obra de grande impacto no fluxo ocorre nas proximidades do Estádio Alfredo Jaconi. Isso porque segue o trabalho na Rua Hércules Galló, no Centro. Neste momento, equipes avançam entre as rua Alfredo Chaves e Dr. Montaury.

Já no Desvio Rizzo, na Zona Oeste, seguem as obras de revitalização do acesso ao bairro. Com isso, há bloqueios totais em ruas como a José Bresolin, entre a Pedro Poloni e Cristiano Ramos de Oliveira.

Confira todos os bloqueios

Obra na Rua Sarmento Leite, bairro Rio Branco (início 11/09/2024, término previsto 21/02, bloqueio total durante a execução).

Trecho na Rua Henrique Dias, entre a Rua Maurício Cardoso e Rua Sarmento Leite – em execução;

Trecho na Rua Maurício Cardoso, entre a Rua Henrique Dias e Rua Pinto Bandeira – em execução (repavimentação);

Trecho na Rua Sarmento Leite, entre a Rua Presidente Prudente e Rua João Stalivieri – em execução.

Obra na Avenida Barão de Santo Ângelo, bairro Jardelino Ramos (início dia 27/11/2024, término previsto 07/03, bloqueio de uma pista durante a execução).

Trecho na Rua Treze de Maio, entre a Rua Ernesto Alves e Rua Vinte de Setembro – em execução;

Trecho na Rua Ernesto Alves, entre a Rua Treze de Maio e Rua Luiz Cecconello – em execução (repavimentação);

Trecho na Rua Humberto de Campos, entre a Rua Ernesto Alves e Rua Assis Brasil – em execução.

Obra na Rua Hércules Galló, bairro Centro (início dia 07/01, término previsto dia 28/03, bloqueio total durante a execução).

Trecho na Rua Hércules Galló, entre a Rua Alfredo Chaves e Rua Dr. Montaury – em execução;

Trecho na Rua Hércules Galló, entre a Rua Dr. Montaury e Rua Visconde de Pelotas;

Trecho na Rua Dr. Montaury, entre a Rua Hércules Galló e Avenida São João.

Obra no Largo da Estação Férrea, bairro Rio Branco (início dia 03/02, término previsto dia 14/02).

Trecho no Largo da Estação Férrea, acesso pelas ruas Marechal Floriano e Dr. Augusto Pestana – em execução;

Obra na Rua Marechal Floriano, bairro Centro (início dia 05/02, término previsto dia 19/02, bloqueio de uma pista durante a execução);

Trecho na Rua Marechal Floriano, entre a Rua Sinimbu e Rua Os 18 do Forte – em execução.

Obra na Rua Francisco Getúlio Vargas, bairro Petrópolis, entre a Rua Aldo Locatelli e Rua Professor Antônio Vignoli – parte interna da UCS (início dia 15/01, término previsto 20/02, bloqueio parcial da via durante a execução).

Obra na Rua Clélia Manfro, bairro Petrópolis, entre a Rua Francisco Getúlio Vargas e Rua Josefina Corsetti (início dia 20/01, término previsto 07/02, bloqueio parcial da via durante a execução).

Obra na Rua Aldo Locatelli, bairro Petrópolis, entre a Rua Ferdinando Rosa e Rua Otone Bassanesi (início dia 23/01, término previsto 07/02, bloqueio parcial da via durante a execução).

Trecho na Rua Clélia Manfro (entre a Rua João Andreazza e a Rua Ferdinando Rosa) – repavimentações (início em 03/02, término em 05/02).

Obra na Rua Dionísio Lorandi, bairro Cruzeiro, entre a Rua Bortolo Zani e Rua André Aguzzoli (início dia 03/02, término previsto 15/02, bloqueio parcial da via durante a execução).

Obra na Rua Acelino Antonio da Silva, loteamento Jardim Oriental, entre a Rua Antônio Xavier dos Santos e Rua Andradina Fortunato (início dia 03/02, término previsto 07/02, bloqueio total da via durante a execução).

Trecho na Rua Antônio Xavier (entre a Rua Pierina Ceolato) – repavimentações (início em 03/02, término em 07/02).

Obra do Desvio Rizzo

Trecho da Rua José Bresolin (entre Pedro Poloni e Cristiano Ramos de Oliveira) – instalação de redes e ramais de esgoto (bloqueio total de trânsito);

Rua Arcângelo Rizzo – finalização da rede de esgoto (bloqueio total de trânsito);

Rua Eduardo Libardi – repavimentação com paralelepípedos (bloqueio parcial de trânsito);

Rua Dr. Paulo José Lundgren – detonação em rocha e finalização de ramais de esgoto (bloqueio total de trânsito);

Trecho da Rua Vereador Otto Scheifler (entre Aurora Fadaneli e Eduardo Libardi) – reparos em pavimentação (bloqueio parcial de trânsito);

Trecho da Rua Cristiano Ramos de Oliveira (entre Alexandre Zattera e Arcângelo Rizzo) – detonação em rocha e instalação de redes de esgoto e drenagem (bloqueio total de trânsito).

Extensões e substituições de rede de água de 06/02 a 10/02*:

Estrada Waldemar Bascheira, Fazenda Souza – Carapiaí (testes);

Loteamento Recanto das Cascatas, Santa Bárbara (testes);

Estrada Geraldo Dagostini (obra aeroporto, testes);

Rua Dr. João Palombini, Pio X. Bloqueios pontuais e parciais (implantação e pavimentações);

Rua Treze de Maio, Cristo Redentor. Bloqueios pontuais e parciais.

Pequenas intervenções em diversos pontos no bairro Parque Oásis (o cronograma das setorizações pode ser modificado caso ocorram urgências de manutenção).