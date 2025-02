Inscrições para concursos públicos do IFRS seguem até o dia 27

As inscrições para dois concursos públicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) estão abertas até o dia 27. São 41 vagas para cargos efetivos, 13 para técnicos-administrativos em educação (mais cadastro-reserva) e 28 para docentes. As provas objetivas serão realizadas em Bento Gonçalves, Erechim, Porto Alegre e Rio Grande.