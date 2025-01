Prefeitura de Farroupilha lança novo edital para concessão do Parque da Imigração Italiana após antigo gestor devolver administração do espaço

A prefeitura de Farroupilha busca um novo administrador para o Parque da Imigração Italiana, em Nova Milano. Isso ocorre após o antigo concessionário pedir a rescisão do contrato no final de 2024. O edital, que busca firmar uma parceria público-privada (PPP), foi lançado na segunda-feira (27). As propostas devem ser conhecidas no início de fevereiro, conforme o secretário municipal de Gestão e Governo, Thiago Galvan.

— A ideia não é onerar as pessoas que deixam de participar, a ideia é basicamente para que haja uma manutenção das pessoas no local, para fazer algum reparo, custo de organização do próximo edital e tudo mais. A multa não é punitiva total, a ideia é só que exista uma reparação daquilo que o município vai ter que investir para fazer um novo edital — diz Galvan.

De acordo com o secretário, a PPP é uma modalidade que abrange os cuidados com o local por parte do concessionário, por um tempo pré-determinado em contrato, mediamente o pagamento de uma quantia ao poder público. No atual edital lançado, a prefeitura busca um contrato de 10 anos, as propostas devem ser no valor mínimo de R$ 522,38 por mês, ou seja, R$ 62.685,60 no período total. O modelo de gestão já é adotado em outros espaços da cidade, como no Parque Santa Rita, na Praça da Bandeira e na Praça da Emancipação.