Nova Roma do Sul organiza festa para comemorar aniversário de um ano de ponte construída com financiamento comunitário

Ponte na RS-448, entre Nova Roma do Sul e Farroupilha, foi construída com financiamento comunitário. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Uma celebração pelo primeiro aniversário da construção da ponte na RS-448, entre Nova Roma do Sul e Farroupilha, será realizada nesta segunda-feira (20), no município da Serra. A estrutura, batizada de Nossa Senhora do Caravaggio, foi construída a partir de financiamento comunitário e é a principal ligação da cidade com o restante da região. A antiga ponte de ferro foi destruída durante temporal, em setembro de 2023.

A partir das 20h ocorre a celebração de uma missa e um brinde simbólico, sobre a ponte. O trecho fica bloqueado até 21h para a festa. A organização é da Associação Amigos de Nova Roma, mesmo grupo que arrecadou os recursos e coordenou a construção. O presidente da entidade, Tranquilo Tessaro, conta que a festa é uma forma de lembrar o feito da comunidade.

— A importância é indescritível, porque, na realidade, ela não serviu só para comunidade de Nova Roma. Desde o dia da inauguração, até meados de julho, ela serviu também para atender a parte norte do Estado, devido a interdição da BR-470, que tinha ocorrido durante as enchentes de maio — relembra Tessaro.

O presidente da associação destaca ainda que a normalidade voltou ao município com a nova passagem.

A estrutura foi construída no mesmo lugar da antiga Ponte de Ferro. De setembro de 2023 até a inauguração, no ano passado, foram 138 dias com o trânsito interrompido. O prefeito de Nova Roma, Roberto Panazzolo, lembra também que a passagem é fundamental para o transporte de pacientes e para indústria e agricultores locais, como os produtores de uva.

— Toda a questão de deslocamento dos nossos pacientes é o mais importante, porque a nossa referência é o Hospital São Carlos de Farroupilha. Vivemos alguns momentos bem críticos naqueles quatro meses que ficamos sem a ponte. Fora a questão econômica, porque as nossas indústrias dependem muito dessa estrada e da ponte. Teria um custo muito maior para nós se nós não tivéssemos essa ponte reconstruída num curto espaço de tempo — avalia Tessaro.

Novidades, além da celebração

A celebração do aniversário da ponte na RS-448, entre Nova Roma do Sul e Farroupilha, deve vir acompanhada de novidades para a região.

O prefeito Roberto Panazzolo revela que o município foi convidado pelo Estado para estar presente nesta segunda no anúncio de obras em rodovias gaúchas:

— Fomos convidados para esse anúncio das obras. Então, é toda a reconstrução da RS-448, que aguardamos, porque são 40 quilômetros.

O ato é da Secretaria da Reconstrução Gaúcha (Serg), que prevê a assinatura de contratos para diversas estradas. Entre elas, a RS-448, com investimento de R$ 118 milhões, e quase 17 quilômetros da RS-437, entre Antônio Prado e Vila Flores, com recursos de R$ 130,1 milhões. Panazzolo observa que essa obra também é importante para a população de Nova Roma que transita em direção a Veranópolis.

Ponte para substituir a balsa tem avanço

Segundo o prefeito, outra obra importante para o município e a Serra também está avançando. Forame encaminhados os recursos para a construção da ponte entre Nova Roma do Sul e Nova Pádua, que substituirá a balsa que opera no local.

Panazzolo conta que cerca de R$ 8 milhões que faltavam para completar o orçamento foram confirmados pela bancada gaúcha da Câmara dos Deputados e do Senado, ainda no fim do ano passado. Antes, a mesma bancada havia assegurado R$ 10 milhões para a obra. Assim, o investimento total deverá ser de R$ 18 milhões.

Como a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) já havia concedido a licença ambiental em 2024, o município aguarda apenas a oficialização dos recursos públicos para dar andamento à contratação da obra: