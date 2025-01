Contratos para obras de R$ 545 milhões em estradas da Serra vão ser assinados nesta segunda

RS-452, bastante atingida pelas ocorrências climáticas de 2023 e 2024, está entre as rodovias que serão recuperadas. Paula Brunetto / Agencia RBS

A Secretaria da Reconstrução Gaúcha (Serg) agendou para esta segunda-feira (20) a assinatura dos contratos de diversas ações de recuperação de rodovias gaúchas. Ao todo, 15 lotes de obras serão beneficiados no âmbito do Plano Rio Grande, elaborado pela pasta, e que contarão com financiamento do Funrigs, o fundo criado em 2024 para bancar ações de enfrentamento das consequências trazidas pelos eventos climáticos dos últimos anos no RS.

A solenidade ocorrerá no no Palácio Piratini, na Capital, a partir das 15h, e a partir disso, as ordens de início para as empreiteiras devem ser expedidas em até cinco dias. A boa notícia para a Serra é que seis rodovias estaduais da região estão no pacote. São 138 quilômetros, que receberão obras como recapeamento, recuperação de cabeceiras de pontes e contenção de encostas.

O investimento previsto é de R$ 545,3 milhões, e os prazos para conclusão variam de 12 a 24 meses, dependendo do trecho.

Confira as rodovias da Serra que serão beneficiadas, a extensão e o valor que será aplicado em cada uma:

RS-431 (Bento Gonçalves a Santa Bárbara): 22,8 km – R$ 100,9 milhões

RS-444 (Monte Belo do Sul a Santa Tereza): 13,2 km – R$ 91,8 milhões

RS-448 (Nova Roma do Sul a Farroupilha): 38,8 km – R$ 118 milhões

RS-452 (Feliz a Vale Real): 27,5 km – R$ 51,7 milhões

VRS-826 (Feliz a Alto Feliz): 19,5 km – R$ 52,8 milhões

RS-437 (Vila Flores a Antônio Prado): 16,6 km – R$ 130,1 milhões

De acordo com a engenheira Marcia Moreto, diretora do Departamento de Apoio à Reconstrução Logística, órgão ligado à Serg, as rodovias selecionadas tiveram que preencher os critérios estabelecidos para a contratação das obras em regime de urgência. Entre as condicionantes estavam a colocação dos usuários em risco.

— O Funrigs é para atender pontos que estão com necessidade crítica. O fundo foi criado pela Lei 14.981, que apresentou todos os critérios para seleção das rodovias que terão esse atendimento, e para isso elas precisam estar com risco iminente para o usuário — explica a diretora.

Rota do Sol deve receber R$ 268 milhões para recuperação

Durante reunião entre lideranças da Serra e o secretário estadual da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, no último dia 7, também foram apresentadas reivindicações em relação à Rota do Sol (RS-453), que ficou de fora do pacote a ser assinado nesta segunda-feira. Na ocasião foi confirmado que o Estado vai encaminhar em breve, por meio do Plano Rio Grande, a realização de obras de recuperação de grande porte em dois pontos da rodovia, com orçamento de cerca de R$ 268 milhões.

O trecho da Rota do Sol (RS-453) com trâmites mais avançados é o que vai de Tainhas à BR-101, com 54 quilômetros. Conforme resolução publicada em dezembro, ele já está contemplado por recursos do Funrigs, e estão previstos recapeamento, oito obras de contenção e 15 ações de reforma de acessos a pontes, viadutos e túneis. O total orçado é de R$ 134 milhões, e o Daer já está no processo de escolha da empresa que fará o trabalho.

Também está prevista a reforma do trecho entre Caxias do Sul e Lajeado Grande, com 52,4 quilômetros. Neste ponto da Rota do Sol estão projetadas, além da reabilitação do asfalto, ações em oito pontos de deslizamento e a recuperação de cabeceiras de 10 pontes. Marcia revela que o levantamento final dos custos ainda está sendo feito pelo Daer, mas a estimativa é de cerca de R$ 134 milhões. Ela acredita que esta obra deve ser contemplada em breve com recursos do Funrigs:

— O Daer deve encaminhar nos próximos dias todo o levantamento do trecho entre Caxias e Lajeado Grande. A gente já sabe da necessidade e vamos apreciar o estudo e fazer o parecer técnico, que precisa ser aprovado pelo Comitê do Plano Rio Grande, que se reúne em 28 de janeiro. Se for aprovado neste dia, já sai no Diário Oficial em dois dias e, em fevereiro, já terá autorização para receber o financiamento.

MobiCaxias defende planejamento de duplicação da Rota do Sol

O grupo Mobilização por Caxias (MobiCaxias) foi uma das entidades presentes na reunião com o secretário Pedro Capeluppi no último dia 7. Apesar de classificar como fundamentais as obras que vão ser autorizadas nesta segunda, a entidade ainda aguarda a confirmação dos trabalhos na Rota do Sol, um dos principais temas tratados no encontro.

O presidente do MobiCaxias, Rodrigo Postiglione, vai além, e defende que a situação da rodovia passe por uma análise mais ampla. Segundo ele, embora a recuperação emergencial seja importante, é preciso pensar em obras maiores na Rota do Sol, como a duplicação total ou parcial. Para isso sair do papel, a entidade levou ao secretário a ideia de implantação de um polo de pedágios na via, que ajudaria a financiar intervenções de grande porte.

— O secretário recebeu bem a ideia, e disse que consegue entregar um estudo sobre cobrança de pedágio na Rota até o fim deste governo. A ideia é deixar pronto para o próximo governo implantar — revela Postiglione.