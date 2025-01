Homem reage a suposto assalto e acaba baleando três crianças no bairro Forqueta, em Caxias do Sul 

O suspeito de efetuar os disparos encontrado no apartamento de um amigo no bairro Vinhedos. Comunicação Social - CRPO/Serra / Divulgação

Três crianças com idades entre 11 e dois anos acabaram feridas na tarde desse sábado (18), após serem atingidas por disparos de arma de fogo. O caso aconteceu na Rua Severino Generosi, no bairro Forqueta, em Caxias do Sul. Os policiais foram acionados por populares por volta das 17h20min, que relataram ouvir disparos de arma de fogo no local.

Conforme informações do 4° Batalhão de Polícia de Choque de Caxias do Sul, um suposto assalto teria motivado os disparos que feriram as crianças. Os ocupantes de um Focus, pai e filho de 33 e 60 anos, relataram à polícia que estavam trafegando pela via quando um Cadette bloqueou o caminho.

Com receio de serem assaltados, os ocupantes do Focus iniciaram uma discussão com o condutor do Cadette. O desentendimento culminou nos disparos, que acabaram atingindo as crianças que estavam no Cadette. Os tiros foram efetuados pelo homem de 33 anos. Em meio à situação, ele acabou baleando o próprio pai no braço.

Na sequência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer as crianças. Elas foram levadas ao Hospital Geral. Segundo a polícia, elas estão fora de perigo. Ainda não há atualização do estado de saúde delas.

O homem de 60 anos, ferido no braço, foi localizado pelos policiais no Hospital Pompeia. O filho dele foi encontrado no apartamento de um amigo, no bairro Vinhedos, próximo aos Pavilhões de Festa da Uva. Aos policias, ele afirmou que efetuou quatro disparos e não viu as crianças no carro quando atirou contra o Cadette.

A arma usada no crime era registrada, contudo o homem não possuía porte. Durante a ação de busca do homem, a polícia apreendeu outras armas de fogo na casa dele. Foram localizadas uma pistola de calibre .40, um um revólver calibre .32, um revólver calibre .38, uma carabina marca Vako, bem como munições. Ele não tinha antecedentes criminais.