Hemocentro de Caxias  retoma as coletas externas de sangue nesta quarta

O Hemocentro de Caxias do Sul (Hemocs) retoma as coletas externas de sangue em parceria com municípios da Macro Serra, nesta quarta-feira (29). A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso dos doadores ao serviço, contribuindo para a regularização dos estoques de sangue, que estão baixos.

Neste ano, a primeira cidade a receber a ação será Farroupilha, no Hospital São Carlos, com todas as 90 vagas já preenchidas. No dia 12 de fevereiro haverá coletas em Nova Petrópolis, na UBS Piá, no qual o agendamento pode ser feito pelo telefone da Secretaria da Saúde (54) 3298-2650.

Já no dia 26 de fevereiro irá ocorrer em Vacaria, no salão da CIC: é necessário entrar em contato com a Agência Transfusional do Hospital Nossa Senhora da Oliveira pelo telefone (54) 3231-7000. Em cada um dos locais serão disponibilizadas 90 vagas para a doação de sangue. As ações ocorrem das 8h30min às 16h30min.

Quem pode doar

A participação da comunidade é fundamental para manter os estoques de sangue abastecidos e assegurar o atendimento aos pacientes da região, devido à diminuição das doações durante este período do ano. Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos que estejam pesando mais de 50kg. Menores de 18 anos necessitam de uma aprovação formal dos pais ou responsáveis. É indispensável a apresentação de documento com foto. No dia da coleta, é necessário estar bem alimentado e não ter consumido alimentos gordurosos nas últimas três horas que antecedem a doação de sangue.

A população também pode doar no próprio Hemocs, que fica na Rua Ernesto Alves, 2.260, ao lado da UPA Central. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h15min às 16h45min, sem fechar ao meio-dia, e aos sábados, das 8h às 12h. Os doadores podem comparecer diretamente ao Hemocs ou agendar pelo WhatsApp (54) 98418-8487.

Estoques de sangue nesta quarta-feira (29/1)