Como vai ser o clima na Serra em fevereiro

Na sexta-feira (31), clima era de sol e calor em Caxias do Sul.

O fevereiro na Serra deve ser marcado pelo calor e por chuva dentro da média histórica, segundo a Climatempo. No mês, o La Niña também poderá influenciar as condições do tempo.

O fenômeno facilita a passagem das frentes frias do Sul para o Sudeste e a formação dos corredores de umidade, que eventualmente poderão ajudar a formar áreas de chuva.

Segundo a Climatempo, a média em Caxias do Sul no mês de fevereiro aponta para mínima de 17ºC e máxima de 26ºC. Em 2025, as temperaturas devem ficar um pouco acima disso.

Já a chuva, conforme a previsão, deve ser dentro da média. Em Caxias, ela é de 187 milímetros.

No primeiro fim de semana, essa tendência deve ser conferida. A previsão para sábado (1º) é de mínima de 18ºC e máxima de 26ºC, com possibilidade de chuva passageira durante o dia.

Já no domingo (2), segue a chance de chuva passageira, com mínima de 19ºC e máxima de 28ºC.

Pancadas de chuva na Serra

Segundo o Climatempo, o mês deve ser marcado por pancadas de chuva. A formação delas deve ocorrer em função do calor e da disponibilidade de umidade, da passagem das frentes frias e também de áreas de baixa pressão atmosférica que continuam se formando sobre o Paraguai.