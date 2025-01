Após horas de bloqueio, trânsito na Rota do Sol está liberado

Caminhão dos bombeiros seguia no sentido Serra-Litoral quando teria invadido a pista contrária. Pedro Zanrosso / Agencia RBS

O trânsito na Rota do Sol, em Itati, está liberado nos dois sentidos. A informação foi divulgada às 15h deste domingo (26). O bloqueio foi ocasionado devido a um grave acidente de trânsito envolvendo uma viatura do Corpo de Bombeiros e um carro de passeio que vitimou cinco pessoas. O fato aconteceu por volta das 8h de hoje.

Desde o início do atendimento da ocorrência, o trânsito fluiu lentamente, ocasionando um grande congestionamento na Rota do Sol. Em determinado momento, o bloqueio das pistas foi alterado para pare e siga, mas logo foi interrompido para os trabalhos da perícia e remoção dos veículos do acidente. Com a finalização dos procedimentos, por volta das 15h, as vias, em ambos os sentidos, voltaram a ser liberadas.

No entanto, ainda é possível encontrar pontos com congestionamento de aproximadamente 15 quilômetros, no sentido Serra-Litoral.

Duas vítimas já foram identificadas: os soldados Audrei Alves Camargo e Juliano Baigorra Ribeiro, que estavam no caminhão dos bombeiros. As outras três pessoas que estavam no carro de passeio, incluindo uma criança de nove anos, ainda não tiveram seus nomes divulgados.