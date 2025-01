Cinco pessoas morrem e uma fica ferida em acidente entre carro de Bombeiros e automóvel na Rota do Sol 

Acidente ocorreu na região de Itati, no Litoral Norte. Pedro Zanrosso / Agencia RBS

Um grave acidente envolvendo uma viatura do Corpo de Bombeiros e um automóvel, com placas de Caxias do Sul, vitimou cinco pessoas na manhã deste domingo (26), na Rota do Sol, RS-453, em Itati. Duas vítimas já foram identificadas como os soldados Audrei Alves Camargo e Juliano Baigorra Ribeiro, que estavam no caminhão.

Conforme as informações apuradas no local, a mulher que dirigia o veículo Corola, o homem que estava na carona e um menino, que estava no banco de trás do motorista, estão entre as vítimas. Uma outra mulher ocupante do veículo foi encaminhada em estado grave ao hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa.

Também morreram os dois ocupantes do caminhão dos Bombeiros, que descia a Serra. Através da nota oficial da Associação de Bombeiros do Estado do RS (ABERGS), ambos foram identificados como os soldados Audrei Alves Camargo, que atuava no Batalhão de Busca e Salvamento (BBS) e Juliano Baigorra Ribeiro, atualmente servindo no Pelotão de Bombeiro Militar de Bento Gonçalves.

— Estamos avaliando a causa (do acidente). O caminhão invadiu a pista contraria, talvez por uma falha mecânica — diz o major Diego Caetano de Souza, comandante do 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar

O trânsito no local está seguindo em pare e siga. Até o momento, não há previsão de liberação total da pista. Ambulâncias de Terra de Areia, Samu, Bombeiros e Brigada Militar seguem atendendo a ocorrência.