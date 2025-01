Alternativa durante a enchente, aeroporto de Caxias do Sul registra crescimento de 34% no número de passageiros

De janeiro a dezembro, 449.388 passageiros foram transportados em operações comerciais e de aviação civil. Em 2023, foram 334.318 usuários. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Referência no transporte aéreo durante a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul, o Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, registrou crescimento de 34% no número de passageiros transportados em 2024 em relação ao ano anterior. De janeiro a dezembro, 449.388 passageiros foram transportados em operações comerciais e de aviação civil. Em 2023, foram 334.318 usuários.

De acordo com a Secretaria de Trânsito de Caxias, foram 223.329 embarques e 226.059 desembarques em 2024. O mês de setembro contabilizou os maiores índices, com 34.673 embarques e 35.155 desembarques.

Atualmente, o aeroporto tem voos para Campinas, Congonhas e Guarulhos, operados pelas companhias aéreas Azul, Gol e Latam. Nos próximos meses, também haverá ligação direta entre Caxias do Sul e Rio de Janeiro pela Gol e com destino ao Aeroporto do Galeão. A operação deve se iniciar no dia 6 de maio.

As chuvas que castigaram o Rio Grande do Sul interditaram por 170 dias as operações no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Com isso, o Hugo Cantergiani ficou durante o período como o maior aeroporto ativo do Estado, com grande aumento no fluxo de pousos e decolagens – parte dos voos de ajuda humanitária foram direcionadas para a Serra. A Base Aérea em Canoas e outros aeroportos regionais também contribuíram com a demanda.

De acordo com o diretor do aeroporto, Cleberson Babetzki, o terminal chegou a receber 11 voos diários durante o pico da enchente no Estado – atualmente são três. A expertise na operação é usada como referência para futuras ampliações de voos.