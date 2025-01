Obras do Samae interferem o trânsito em mais de 20 pontos nos próximos dias em Caxias do Sul

Na Rua Sarmento Leite , no bairro Rio Branco, os serviços que iniciaram em setembro devem terminar nesta terça-feira (21) em três trechos entre as ruas Mauricio Cardoso, Henrique Dias, Pinto Bandeira, Presidente Prudente e João Stalivieri.

No Largo da Estação Férrea, no bairro Rio Branco, iniciam nesta terça-feira (21) as obras no acesso para a Marechal Floriano e Dr. Augusto Pestana. A previsão é que elas estejam concluídas no início da semana que vem.