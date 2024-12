Em três anos, 1,4 mil pessoas foram diagnosticadas com câncer de pele em Caxias do Sul; médica orienta sobre prevenção da doença

Elena Shchipkova / Deposit Photos

Sinais ou pintas que mudam de tamanho, forma ou cor. Manchas que descamam ou que sangram. Feridas que não cicatrizam em quatro semanas. Estes são sinais de alerta para o câncer de pele, doença que ganha atenção neste mês com a campanha de conscientização Dezembro Laranja. Em Caxias do Sul, nos últimos três anos, 1.433 pessoas foram diagnosticadas com o tumor via Sistema Único de Saúde (SUS).

Conforme dados da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), em 2021, 237 pacientes receberam o diagnóstico para a doença. Em 2022 foram contabilizados 296 casos e, em 2023, 900. Segundo a SMS, a alta no número do ano passado é explicada pelo aumento de oferta de atendimento à população, o que, consequentemente, gerou mais detecções.

A dermatologista e professora da Universidade de Caxias do Sul (UCS) Roberta Castilhos Laghetto ressalta que as condições de trabalho — com atividades voltadas à agricultura — bem como características físicas da população — com predomínio de pele clara — contribuem para a ocorrência do câncer de pele entre os moradores da Serra.

— O perfil dos pacientes que têm mais risco para este tipo de tumor são aquelas pessoas com a pele mais clara, as que têm muitas pintas pelo corpo, pacientes de 65 anos ou mais, além das pessoas que já tiveram câncer de pele ou que têm histórico na família. Outro fator de risco importante é a queimadura solar, que são aquelas pessoas que se expõem ao sol e ficam vermelhas, com a pele ardendo — detalha a médica.

Dentre as ações de prevenção recomendadas pela médica, estão as visitas periódicas ao dermatologista. A orientação de Roberta é de que pessoas que têm fatores de risco sejam examinadas a cada seis meses, enquanto o restante da população faça a revisão anual. De acordo com ela, determinadas lesões são identificadas somente com exame detalhado em consultório. Outras orientações são:

O uso do protetor diariamente . A recomendação é de que o produto tenha fator de proteção solar (FPS) a partir de 30.

. A recomendação é de que o produto tenha fator de proteção solar (FPS) a partir de 30. Para as crianças , a orientação é utilizar produtos com FPS 50, no mínimo. Os responsáveis também devem se atentar à reaplicação a cada duas ou três horas.

, a orientação é utilizar produtos com FPS 50, no mínimo. Os responsáveis também devem se atentar à reaplicação a cada duas ou três horas. Utilização de barreiras físicas (chapéu, bonés, óculos de sol).

(chapéu, bonés, óculos de sol). Evitar exposição ao sol entre 10h e 16h.

Tipos de câncer de pele

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), os cânceres de pele estão divididos entre melanoma e não melanoma. O câncer de pele melanoma pode aparecer em qualquer parte do corpo, na pele ou mucosas, na forma de manchas, pintas ou sinais. É o tipo mais grave, devido à alta possibilidade de provocar metástase (disseminação para outros órgãos).

Já o não melanoma tem alta chance de cura, desde que seja detectado e tratado precocemente. É o mais frequente e de menor mortalidade, mas pode deixar mutilações bastante expressivas se não for tratado adequadamente, conforme o MS.

Fique atento aos sintomas

O câncer da pele pode se assemelhar a pintas, eczemas ou outras lesões benignas. Assim, conhecer bem a pele e saber em quais regiões existem pintas, faz toda a diferença na hora de detectar qualquer irregularidade.

Somente um exame clínico feito por um médico especializado ou uma biópsia podem diagnosticar o câncer da pele, mas é importante estar sempre atento aos seguintes sintomas:

Uma lesão na pele de aparência elevada e brilhante , translúcida, avermelhada, castanha, rósea ou multicolorida, com crosta central e que sangra facilmente;

, translúcida, avermelhada, castanha, rósea ou multicolorida, com crosta central e que sangra facilmente; Uma pinta preta ou castanha que muda sua cor , textura, torna-se irregular nas bordas e cresce de tamanho;

, textura, torna-se irregular nas bordas e cresce de tamanho; Uma mancha ou ferida que não cicatriza , que continua a crescer apresentando coceira, crostas, erosões ou sangramento.

, que continua a crescer apresentando coceira, crostas, erosões ou sangramento. Além de todos esses sinais e sintomas, melanomas metastáticos podem apresentar outros, que variam de acordo com a área para onde o câncer avançou. Isso pode incluir nódulos na pele, inchaço nos gânglios linfáticos, falta de ar ou tosse, dores abominais e de cabeça, por exemplo.

Fonte: Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Ação de prevenção e diagnóstico ocorre na UCS

Com intuito de alertar a população sobre os riscos dos tumores de pele, o Centro Clínico da Universidade de Caxias do Sul realiza no próximo sábado (7), das 9h às 15h, uma ação de prevenção e diagnóstico do câncer de pele.

No mutirão, serão disponibilizadas à comunidade 200 consultas gratuitas com dermatologistas. A iniciativa ocorre no bloco 15 (Rua Ernesto Graziotin, 29, bairro Petrópolis), em Caxias do Sul.