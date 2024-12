35 mil estudantes da Serra já solicitaram kits gratuitos de uniformes do Governo do RS; veja como fazer o pedido

O ano letivo de 2025 será diferente para cerca de 740 mil estudantes da rede estadual de ensino no Rio Grande do Sul que receberão, de forma gratuita, uniformes padronizados. A iniciativa é do Governo do Estado, que investiu R$ 300 milhões no programa. Na Serra, aproximadamente 66 mil alunos serão beneficiados com essa iniciativa. Até o momento, 27 mil estudantes da 4ª Coordenadoria Regional de Educação (4ª Cre) e 8 mil da 16ª Cre realizaram o processo — que se iniciou em 11 de novembro —, totalizando 35 mil alunos, conforme a Secretaria Estadual da Educação (Seduc).