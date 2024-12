Encontro com cachorro e passeio de moto: os desejos realizados por pacientes internados em hospital de Caxias

Depois de quase um mês de internação hospitalar, a vontade de um paciente pode ser a de comer um bife à milanesa, sopa de agnoline, pizza ou um pudim. Ou ainda a de cortar os cabelos e pintar as unhas ou rever o animal de estimação, como escolheram alguns dos internados no Hospital da Unimed, em Caxias do Sul, nesta quinta-feira (5).

A instituição promove, desde 2016, o Dia do Desejo, quando realiza os pedidos dos pacientes, para, segundo o grupo de humanização, responsável pela iniciativa, tornar o ambiente mais acolhedor e contribuir para a recuperação. Normalmente participa da ação quem está há mais tempo internado.

Nesta quinta-feira (5), um deles, entre os 11 realizados neste ano, chamou a atenção. A professora aposentada Maria Luiza Soares Mendes, 82 anos, desejava andar de moto, como fez até pouco tempo em Santana do Livramento, sua cidade natal.

Maria Luiza Soares Mendes, 82, andou de moto com Fábio Oliveira, do Motoclube HD Caxias, no Dia do Desejo, realizado pela Unimed. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A "formiga atômica", como é chamada pela família, pilotou até os 77 anos, mas precisou desacelerar. Há cerca de 50 dias, uma inflamação em um dos ombros e complicações pulmonares lhe fizeram baixar no hospital. Lá se vão quase dois meses de rotina hospitalar quebrada nesta quinta-feira com a visita (e barulho) do Motogrupo HD Caxias.

Fora do quarto 115B, de casaco de couro e óculos de sol — e sempre acompanhada de um cilindro de oxigênio — Maria Luiza pôde, então, subir novamente em uma motocicleta e sentir o vento no rosto, mesmo que em um passeio rápido pelo estacionamento do hospital.

— Eu fazia tudo de moto, ia muito para o Uruguai fazer compras. Aprendi a pilotar sozinha, do mesmo jeito que aprendi a andar de carro. Meu marido saía e eu pegava a moto sem ele saber. Quando ele soube eu já andava com as crianças pra lá e pra cá — relembra a aposentada, que não tem previsão de alta.

De óculos de sol e jaqueta de couro, a professora aposentada pôde andar mais uma vez de motocicleta, uma das suas paixões. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Antes do passeio de Maria Luiza, um quase filó, com música, polenta e salame já tinha ocorrido em um dos quartos do hospital para tornar realidade o desejo de outro paciente. E mal Maria Luiza descia da moto, um grupo de música tradicionalista se preparava para dançar e tocar gaita a pedido de outro paciente que receberia a visita da neta.

Tudo isso com o aval da chefe da UTI adulto, Ângela Susin, a responsável por pedir aos internados o que de mais importante gostariam de realizar antes do Natal:

— A presença da família é muito importante na recuperação, deixar a família mais tempo com eles ajuda. O que mais pedem são alimentos que não podem comer no hospital e banhos de chuveiro para quem se higieniza na cama, por exemplo. São coisas do dia a dia que não damos importância na nossa rotina, mas que para eles, nessa situação, ajuda muito.

24 dias sem a "Fofa"

Esse foi o tempo que Pedro Otávio Deves, 12, ficou sem ver a cachorra de estimação. Foi o maior período longe, desde que tinha cinco anos, quando Fofa, a fiel companheira, chegou para fazer parte da família.

De surpresa, o pai de Pedro, Fábio Deves, levou o pet ao hospital nesta quinta-feira para dar conforto ao filho e tentar fazer o tempo passar mais rápido.

— Ele quebrou o braço em março e contraiu uma bactéria, agora precisou internar para administrar os antibióticos. Já são 25 dias no hospital, temos que nos reinventar todos os dias pra distrair ele — diz.

Pedro Otávio Deves, 12, e a cachorra Fofa; encontro surpresa no Hospital da Unimed. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A visita de Fofa já estava nos planos da família, que tinha pedido autorização do hospital:

— Antes do Natal ele deve estar em casa, agora renovou o espírito com a visita da amiga.