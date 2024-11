Os consumidores de Caxias do Sul vão poder negociar dívidas de diversos segmentos com até 99% de desconto diretamente nas agências dos Correios, a partir desta segunda-feira (4). A ação faz parte do Feirão Serasa Limpa Nome que será realizado em todo o país até o dia 29 de novembro e contará com as ofertas de mais de mil empresas de varejo, bancos, telecomunicações, água, energia e demais segmentos.