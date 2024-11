Em Caxias do Sul, desde esta sexta-feira (8), a Rua Atílio Andreazza está liberada para o tráfego de veículos, mas com restrições devido a obras de recuperação do pavimento, necessitando atenção dos motoristas, avisa a Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Smosp). Durante todo o final de semana, a via ficará liberada.