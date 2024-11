Com o penúltimo mês do ano vem o aumento no fluxo de veículos na Rota do Sol, a principal ligação entre a Serra e o Litoral. Até por isso, antes dessa intensificação, a reportagem percorreu a RS-453, RS-122 e RS-486 (as três rodovias que recebem a denominação de Rota do Sol), para verificar as condições da estrada.