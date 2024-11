Projeto social oferece atendimento odontológico gratuito a partir desta terça-feira em Caxias

Com intuito de ajudar cidades do Estado que foram atingidas pela enchente de maio, a partir desta terça-feira (5) a unidade móvel da Expedição Novos Sorrisos, da empresa Neodent, fará atendimentos odontológicos gratuitos em Caxias do Sul. A ação ocorre até o dia 21, sempre de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 16h10min. Estacionada na Praça Cordeiro de Farias, em Vila Seca, a carreta conta com dois consultórios. As consultas preventivas são agendadas com antecedência (feitas no local) e as urgentes são por ordem de chegada.