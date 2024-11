Eventos na área central: produtores culturais apontam o que pode melhorar para Caxias do Sul ter mais e melhores atrações

Em menos de duas semanas, três eventos movimentaram a área central de Caxias do Sul: a programação da Temporada da Cultura Negra, os shows do Caxias Soul Duetos e o 15º Mississippi Delta Blues Festival. Neste fim de semana será a vez do Grande Espetáculo de Natal realizar, na Rua Sinimbu, sua oitava edição. O indicativo de uma efervescência cultural no entorno da Praça Dante Alighieri não é coincidência, e vai de encontro à intenção anunciada pela prefeitura de revitalizar o centro da cidade, estimulando para isso a melhor utilização do espaço e dos prédios históricos. Ao mesmo tempo em que saúdam esta virada de chave, produtores culturais apontam, contudo, a necessidade de qualificar a infraestrutura a fim de poder oferecer eventos ainda melhores.