Carreta com 15 mil litros de cerveja tomba na RS-122, na Serra

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), motorista tem 51 anos e foi encaminhado a atendimento médico com lesões leves. Acidente aconteceu no trecho entre Farroupilha e São Vendelino

05/11/2024 - 15h51min