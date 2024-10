A Unimed Serra Gaúcha realiza, nos dias 9, 16, 23 e 30, uma série de ações voltadas à conscientização e combate ao câncer de mama. Os encontros ocorrem em alusão ao Outubro Rosa e são realizados no auditório do Complexo Hospitalar Unimed, em Caxias do Sul. As atividades são direcionadas a clientes, médicos cooperados e funcionários, e não exigem inscrição prévia.