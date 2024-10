No mês dedicado à prevenção do câncer de mama e à promoção da saúde feminina, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Caxias do Sul realizará um mutirão no próximo dia 19. Todas as unidades básicas de saúde (UBSs) estarão abertas das 8h às 17h para atendimentos específicos para as mulheres.