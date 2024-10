A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) informa quais vias municipais estarão bloqueadas no final de semana, em Caxias do Sul. No sábado (19), em decorrência da realização da Rua do Lazer da Pessoa Idosa, a Plácido de Castro estará bloqueada no trecho entre a Vereador Mário Pezzi e a Treze de Maio. A atividade ocorre a partir das 12h e o encerramento está previsto para as 18h.