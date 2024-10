Postes de energia próximos às novas rotatórias de Nova Petrópolis e Canela começam a ser removidos

As construções de três rotatórias na RS-235, nos municípios de Nova Petrópolis e Canela, entraram em uma nova fase nesta semana. Conforme a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), após solicitação junto à empresa responsável, nesta quarta-feira (2) começou a remoção de postes de energia elétrica na rotatória do Km 8, no acesso ao bairro Pinhal Alto, em Nova Petrópolis. Já em Canela, na rotatória do Km 46, a remoção dos postes está programada para a próxima quarta-feira (9).