A equipe de robótica da Caminho Rede de Ensino, a Tecnoway, se classificou para a etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). No último sábado (28) ocorreu a competição regional em Porto Alegre, na qual a Tecnoway participou com seis equipes em diferentes categorias. A classificação veio na modalidade "Robótica Artística", com a apresentação de um robô na temática desmatamento.