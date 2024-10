Um caminhão carregado com óleo vegetal tombou por volta das 16h desta terça-feira (22), na RS-122, em Flores da Cunha. A condutora ficou ferida. Em decorrência do acidente, o trânsito está com bloqueios na pista, próximo ao km 88, entre o Posto Andreazza e a empresa TKA Cranes, e flui no sistema pare e siga.