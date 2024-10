A prefeitura de Caxias do Sul planeja instalar o Ambulatório da Saúde da Mulher 40+ no Centro Especializado de Saúde (CES) assim que as farmácias Básica, Especializada e do Componente Estratégico deixarem o espaço. Inicialmente, o ambulatório contará com ginecologista, patologia cervical e inserção de DIU, endocrinologista, nutricionista, fisioterapeuta, técnicos em enfermagem e psicologia.