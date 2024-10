O governo do Rio Grande do Sul garantiu o passe livre no transporte público intermunicipal durante o segundo turno das eleições municipais, que ocorre em 27 de outubro. Além de Caxias do Sul, as cidades que também terão segundo turno no final deste mês são Porto Alegre, Canoas, Pelotas e Santa Maria. A gratuidade será tanto para linhas intermunicipais de média e longa distância quanto para os ônibus metropolitanos.