A Associação de Apoio às Pessoas com Câncer (Aapecan) de Bento Gonçalves promove o lançamento da exposição fotográfica "Decididas 2024: Coragem que Inspira, Força que Transforma!". O evento ocorre no dia 8 de outubro, às 18h, na praça central do Shopping Piazza Salton. A mostra iniciará às ações do Outubro Rosa da entidade, com foco na conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e de colo do útero.