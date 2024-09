Tirar do papel todos os investimentos do Plano de Mobilidade de Caxias custaria pelo menos R$ 1,1 bilhão

O Plano de Mobilidade de Caxias do Sul (Planmob) foi desenvolvido durante mais de um ano a partir de pesquisas e estudos detalhados a respeito da forma como os caxienses se deslocam. O resultado foi um planejamento de curto, médio e longo prazos que aponta caminhos ou soluções para melhorar o transporte nos mais diferentes modais para os próximos 10 anos. Viabilizar as ações previstas, no entanto, é uma tarefa complexa e cara: tirar tudo do papel custaria cerca de R$ 1,1 bilhão. O valor é uma referência e leva em conta apenas as ações em si, sem considerar despesas paralelas, como estudos ambientais, desapropriações e desenvolvimento de projetos.