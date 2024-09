A quarta-feira (25) será de tempo instável em cidades da Serra, com sol entre nuvens e chuva forte à tarde e à noite, conforme a Climatempo. Haverá, inclusive, condições para rajadas de vento moderadas, variando entre 40 e 50 km/h na região. Isso é resultado de uma nova frente fria que avança sobre o Rio Grande do Sul. Em Caxias do Sul, a temperatura mínima será de 19°C e a máxima de 30°C.