Para celebrar a Semana Farroupilha de forma especial, bebês internados na UTI Neonatal do Hospital Geral de Caxias do Sul foram trajados com pilchas gaúchas para um ensaio fotográfico temático. A fotógrafa voluntária Andressa Gobbi capturou os momentos. Os trajes típicos foram confeccionados por Noeli Amarante.