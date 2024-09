Sustentabilidade Notícia

Projeto que integra município da Serra para transformar lixo em energia avança para a fase de testes em laboratórios

Assinatura do acordo entre a Universidade de Caxias do Sul (UCS) e a prefeitura de Caxias do Sul viabiliza uma nova fase de estudos que prevê a instalação de uma unidade teste no Aterro Rincão das Flores, em 2026

19/09/2024 - 14h00min