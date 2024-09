O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) tem até o fim de outubro para vistoriar e decidir sobre o futuro de um prédio tombado por ele no centro de Santa Tereza. O prazo foi dado pelo juiz Guilherme Gehlen Walcher, da 1ª Vara Federal de Bento Gonçalves que assinou a liminar no dia 19 de setembro.