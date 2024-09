Veja vídeo Notícia

“Com o tempo, infelizmente, nos acostumamos com o barulho de sirenes e bombardeios”, relata caxiense que mora em Israel

Ainara Cardoso vive na cidade de Nahariya, na fronteira com o Líbano. Nos últimos dias, tensão tem aumentado diante dos ataques do Hezbollah. Da janela de sua casa, ela flagrou os interceptadores do Domo de Ferro (sistema de defesa israelense) explodindo os mísseis vindos do Líbano no ar

25/09/2024 - 15h59min Atualizada em 26/09/2024 - 04h07min