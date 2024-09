A Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul (CIC) sediou nesta segunda-feira (2) uma reunião-almoço com a presença da advogada e professora da Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP) Francieli Campos, especialista em direito eleitoral e coordenadora de pós-graduação na área. O evento focou no impacto da tecnologia e da internet nas eleições, com ênfase no cenário eleitoral de 2024.