Volta do frio: previsão indica -3°C na Serra no domingo; confira previsão do tempo

Esta sexta-feira (23) será marcada por chuva volumosa e persistente em cidades da Serra. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul, inclusive, emitiu alerta na noite desta quinta-feira (22) sobre o risco de alagamentos e descargas elétricas na região. A chuva prevista para o dia é de 45 milímetros em Caxias, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Flores da Cunha, Gramado e Canela. Além disso, conforme a Climatempo, uma massa de ar frio de origem polar favorece as temperaturas mais baixas. Durante a tarde, as máximas não passam dos 14°C em Caxias, entrando em declínio ao longo da noite e madrugada.