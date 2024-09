O fluxo de veículos na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, terá mudanças no sistema neste domingo (1). Conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito entre os quilômetros 185 (próximo ao Belvedere do Espigão), e 202 (próximo à Vinícola Cainelli), será liberado das 7h às 18h. O fluxo será no sistema pare e siga.