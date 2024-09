Há duas semanas, a Presidência da República editou um decreto para regulamentar a concessão de descontos nos financiamentos dos produtores do Rio Grande do Sul. O subsídio será concedido para liquidação ou renegociação de parcelas de operações de crédito rural de custeio, investimento e industrialização a produtores com perdas de renda pelas atividades ou materiais de pelo menos 30% em virtude dos eventos climáticos extremos ocorridos no Estado.