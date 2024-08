O distrito de Vila Cristina, no interior de Caxias do Sul, foi um dos mais afetados pelos deslizamentos de terra em função da chuva de maio. A cheia do Arroio Pinhal causou estragos na subprefeitura, no pátio da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Renato Del Mese e na unidade básica de saúde (UBS), que está fechada desde que foi alagada. Segundo a prefeitura, todo o mobiliário e os equipamentos foram perdidos.