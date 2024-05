A trégua na chuva possibilita que moradores de Vila Cristina, no interior de Caxias do Sul, contabilizem os estragos causados pela cheia do Arroio Pinhal. A água invadiu a subprefeitura, a Unidade Básica de Saúde (UBS) e o pátio da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Renato Del Mese.