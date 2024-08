Moradores do entorno da fábrica de chocolates que pegou fogo na manhã deste domingo (25), em Flores da Cunha, devem deixar as residências devido ao risco de intoxicação causado pela fumaça. A orientação é do Corpo de Bombeiros Militar de Bento Gonçalves, que está trabalhando no local. As chamas atingiram a Tradição Gourmet Chocolates, marca parceira da DeCacau, no bairro São Gotardo.