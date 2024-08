Morador de Cambará do Sul, o fotógrafo porto-alegrense Egon Filter conseguiu capturar um curioso registro no início da noite da última segunda-feira (12). Ele fotografou o momento em que a estação espacial internacional, também chamada de ISS — da sigla em inglês International Space Station — quando passava pelo céu do município dos Campos de Cima da Serra, com uma câmera DSLR Nikon.