Fórum vai debater o autismo nesta sexta, em Caxias do Sul

Evento destinado a profissionais da área e interessados no tema será no Centro de Cultura Ordovás e contará com palestras, orientações e trocas de experiências. As inscrições para a comunidade foram encerradas na última sexta-feira (23)

26/08/2024 - 10h51min