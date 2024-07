O Centro Especializado em Reabilitação Auditiva e Intelectual Clélia Manfro (CER II) celebra o seu primeiro ano de atuação na próxima quinta-feira (4). A estrutura, localizada junto ao Complexo Hospitalar Virvi Ramos, no bairro Madureira, em Caxias do Sul, conta com um prédio de três andares, onde já funcionava desde 2009 a Unidade Auditiva do Centro de Saúde Clélia Manfro, que atende os 49 municípios da macrorregião da Serra.