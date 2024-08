Após mais de cem dias Notícia

Fechado desde maio, roteiro Caminhos de Caravaggio, entre Canela e Farroupilha, será reaberto aos peregrinos

Atividades no percurso de cerca de 200 quilômetros, que passa por cinco municípios da Serra, precisaram ser paralisadas por conta da chuva e dos danos causados nas pontes do Raposo, em Vila Oliva, e da BR-116, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis. Peregrinações estarão liberadas a partir desta segunda-feira (19)

17/08/2024 - 16h00min