A 36ª edição do McDia Feliz, evento beneficente do McDonald's que gera recursos para as instituições apoiadas pelo Instituto Ronald McDonald e que atuam para proporcionar qualidade de vida a crianças e adolescentes com câncer, será realizada no dia 24. Em Caxias, a Domus, uma das instituições beneficiadas pelo McDia Feliz 2024, iniciou a venda antecipada dos tickets, que custam R$ 19 e dão direito a um Big Mac.